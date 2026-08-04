Четыре человека пострадали при столкновении лодок в Ивановской области
В Ивановской области на реке Волга произошло столкновение двух моторных лодок. В результате ЧП пострадали четыре человека.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент случился поздно вечером в районе города Юрьевец. Лодки столкнулись в 30 метрах от берега, после чего одна из них врезалась в дамбу. Двух мужчин и двух женщин, пострадавших в столкновении, доставили в Центральную районную больницу города Кинешма.
В настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Состояние госпитализированных граждан не уточняется.
Ранее автомобилист сбил двух детей в Петербурге. Пострадавшие пересекали проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности.
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