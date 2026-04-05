Оползень в Дагестане перекрыл выезд на федеральную трассу
Сход оползня на границе двух муниципалитетов в Дагестане перекрыл привычный выезд на федеральную трассу для жителей сел Янгикент, Туменлер, Новая Барша, Маллакент, Чумли и Гулли.
Как сообщил глава Кайтагского района Запир Гасанов, на текущий момент единственный доступный маршрут для местных жителей лежит через населенный пункт Маджалис. По его словам, экстренные службы уже занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия. Кроме того, в селе Янгикент повреждения получили три моста.
Накануне в Кайтагском районе сход оползня привел к разрушению жилого дома, в результате чего погибла местная жительница.
Ранее из-за сильных дождей в Дагестане затопило школу. Здание серьезно пострадало, а администрация учебного заведения не знает, когда ученики смогут вернуться в свои классы.
