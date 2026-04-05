В Дагестане обваливаются скалы после наводнения — видео
В Дагестане после мощного наводнения произошло новое стихийное бедствие — в горной части региона зафиксировали обвалы скальных пород. Как сообщает Telegram-канал Shot, очевидцы сняли происшествие на видео.
По данным СМИ, крупные камни перекрыли автомобильную дорогу на стыке трех районов — Гергебильского, Хунзахского и Гунибского. Отмечается, что участок трассы от села Гергебиль до Красного моста оказался полностью заблокированным для движения.
До этого в республике уже произошло несколько чрезвычайных ситуаций. В селе Кирки сошел оползень, в результате которого пострадал мужчина и погибла женщина.
Кроме того, ранее сообщалось об обрушении жилого дома в Махачкале. Причиной назвали подтопление фундамента на улице Газопроводной, из-за чего строение стало уходить в грунт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.
Читайте также: