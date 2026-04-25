Оползни разрушили три частных дома в Дагестане

Три жилых дома оказались разрушены из-за активизировавшихся оползневых процессов в селе Буцра Хунзахского района Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.



По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Под угрозой обрушения находятся еще два домовладения, в которых проживают десять человек – их всех эвакуировали.

Ранее сообщалось, что девять сел Дагестана остались без транспортного сообщения после оползня. Речь идет о населенных пунктах Нукуш, Кутих, Гилиб, Гоаб, Ритляб, Доронуб, Карануб, Тлярабазутль и Цемер.

Уточнялось, что специалисты должны были начать восстановительные работы в течение сегодняшнего дня, а к 18:00 – организовать движение по временной схеме.

Лидия Пономарева

