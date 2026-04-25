На юге Москвы загорелась стройплощадка

25 апреля 2026, 18:15

В Чертаново загорелась стройплощадка

Фото: istockphoto/wirot pathi

На юге столицы произошло возгорание на строительном объекте в районе Чертаново. Как сообщает Telegram-канал «360 ЧП», экстренные службы оперативно прибыли к месту ЧП, и в настоящее время открытое горение удалось полностью потушить.





По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО» опубликовал видеокадры с места событий, на которых видно густой столб черного дыма, поднимающийся в небо.



22 апреля в многоэтажном жилом доме на Загорьевской улице Москвы прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Предположительно, причиной того взрыва стала детонация газового баллона, который хозяева квартиры принесли для заправки перед майскими праздниками.



К счастью, на момент взрыва владельцев жилья не было дома, однако внутри оставались запертыми их кошка и собака.



