Российская школьница пошла гулять с подругами и пропала

11-летнюю школьницу вторые сутки ищут в Краснодарском крае
Фото: iStock/blinow61

11-летняя девочка пропала в городе Темрюк Краснодарского края. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Отец школьницы рассказал, что вечером 24 апреля она пошла гулять с подругами, но домой так и не вернулась.

«Ушла гулять в четыре часа. <…> Ждали до девяти, начали искать до десяти, до одиннадцати. Искали, но не нашли. Вызвали полицию», – поделился родитель.
По его словам, ранее ребенок из дома не сбегал, поэтому он не знает, где может находиться его дочь. К поискам пропавшей подключились около 120 человек.

Лидия Пономарева

