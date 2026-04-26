Российская школьница пошла гулять с подругами и пропала

26 апреля 2026, 16:44

11-летнюю школьницу вторые сутки ищут в Краснодарском крае

Фото: iStock/blinow61

11-летняя девочка пропала в городе Темрюк Краснодарского края. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.





Отец школьницы рассказал, что вечером 24 апреля она пошла гулять с подругами, но домой так и не вернулась.

«Ушла гулять в четыре часа. <…> Ждали до девяти, начали искать до десяти, до одиннадцати. Искали, но не нашли. Вызвали полицию», – поделился родитель.