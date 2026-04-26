Российская школьница пошла гулять с подругами и пропала
11-летнюю школьницу вторые сутки ищут в Краснодарском крае
11-летняя девочка пропала в городе Темрюк Краснодарского края. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отец школьницы рассказал, что вечером 24 апреля она пошла гулять с подругами, но домой так и не вернулась.
«Ушла гулять в четыре часа. <…> Ждали до девяти, начали искать до десяти, до одиннадцати. Искали, но не нашли. Вызвали полицию», – поделился родитель.По его словам, ранее ребенок из дома не сбегал, поэтому он не знает, где может находиться его дочь. К поискам пропавшей подключились около 120 человек.
Ранее сообщалось, что в Перми возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ о травмировании 13-летнего подростка в частной клинике.