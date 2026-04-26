Ролик с танцами у храма стал поводом для задержания девушек в Ростове-на-Дону
МВД: Двух девушек в Ростове-на-Дону задержали после танцев на фоне собора
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали двух местных жительниц, снявших танец на фоне храма Пресвятой Богородицы. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, на видео попали девушка 2009 и женщина 1990 годов рождения.
Ролик вызвал возмущение горожан и активную дискуссию в соцсетях. Задержанные полностью признали свою вину, однако мотивы своего поступка объяснять не стали.
В отношении них составили административные протоколы по статье «Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания». В полиции предупредили, что подобное поведение недопустимо и может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
