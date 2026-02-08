Оправдывал теракт в Беслане: в Поморье арестовали 18-летнего студента
В Северодвинске Архангельской области арестовали студента, обвиняемого в оправдании терроризма и демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северодвинский городской суд.
18-летнего первокурсника заключили под стражу до 5 апреля. По версии следствия, во время занятий он публично оправдывал теракт, совершенный в сентябре 2004 года в Беслане.
Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Как установили следователи, он вновь разместил в интернете соответствующие фото- и видеоматериалы.
Следователь СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обратился в суд с ходатайством об аресте. В ходе заседания обвиняемый не возражал против избрания этой меры пресечения.
Читайте также: