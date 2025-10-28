Женщину с детьми закрыли в ванной, а мужчину связали ремнями: грабители напали на семью в Подмосковье
В Подмосковье задержали банду грабителей, похитивших из частного дома более 57 миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии по региону.
По данным ведомства, четверо злоумышленников в балаклавах проникли в дом через незапертую дверь. Находившихся внутри женщину и троих детей они заперли в ванной, а хозяина связали ремнями и, угрожая пистолетом, потребовали ключи от сейфа.
Налётчики похитили рубли, иностранную валюту и сервер с записями камер видеонаблюдения, после чего скрылись.
В результате совместной операции сотрудников МВД и бойцов СОБР удалось задержать троих подозреваемых. Все они – ранее судимые граждане. В ходе обысков силовики изъяли более трёх миллионов рублей, около десяти тысяч долларов, а также пистолет, использованный при нападении.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, ведётся поиск четвёртого участника преступной группы.
