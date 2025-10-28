Женщину с детьми закрыли в ванной, а мужчину связали ремнями: грабители напали на семью в Подмосковье

28 октября 2025, 20:26

В Подмосковье задержали похитивших из сейфа 57 миллионов рублей грабителей

Фото: iStock/sqback

В Подмосковье задержали банду грабителей, похитивших из частного дома более 57 миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии по региону.