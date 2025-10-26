В Сергиевом Посаде водитель Hover протаранил маршрутку №76 и скрылся с места ДТП
В Сергиевом Посаде водитель внедорожника Hover серебристого цвета совершил столкновение с маршрутным такси № 76 компании «Мострансавто». Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Андрей Трофимов».
Инцидент произошёл на Новоугличском шоссе. После аварии водитель скрылся с места происшествия. Он оставил в своём автомобиле женщину и двоих детей. Нарушитель перебежал проезжую часть, перепрыгнув через тросовое ограждение разделительной полосы.
Затем мужчина зашёл в магазин, расположенный на остановочном комплексе, а после ушёл в сторону жилой застройки и скрылся. Машина скрывшегося водителя имеет государственный регистрационный номер Ярославской области.
