Опрокинувшийся в Тверской области лесовоз перекрыл трассу М-10 в сторону Москвы

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На трассе М-10 опрокинулся лесовоз, перекрывший движение в сторону Москвы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Водитель лесовоза не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате две полосы движения по направлению в сторону Москвы перекрыты. В ближайшие 20 минут движение будет возобновлено по одной полосе», — прокомментировал сложившуюся ситуацию собеседник агентства.
Как отметили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло на 155-м километре трассы. В настоящий момент на месте аварии работают полицейские и спасатели.
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