Опубликованы кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Литве

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В сети появились кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе. Их опубликовал Телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, спасти пилота грузового самолёта не удалось. Еще два человека пострадали. В настоящий момент выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. Одного из членов экипажа доставили в больницу в тяжелом состоянии, другие работники воздушного судна не пострадали, рассказал Телеграм-канал Baza.
Грузовой Boeing-737 DHL упал где-то в 05:30 утра по литовскому времени (06:30 по московскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Инцидент произошёл недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас передавал, что самолет DHL «по счастливой случайности» не задел дом в Вильнюсе, сообщил портал LRT.
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Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе
Грузовой Boeing-737 DHL упал где-то в 05:30 утра по литовскому времени (06:30 по московскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Инцидент произошёл недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас передавал, что самолет DHL «по счастливой случайности» не задел дом в Вильнюсе, сообщил портал LRT.
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Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе
Ольга Енгалычева