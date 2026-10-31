Опубликовали момент угона гиперкара у гендиректора Bugatti

31 октября 2026, 11:32

В сети опубликовали момент угона гиперкара Bugatti Chiron у главы Bugatti

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В сети появилось видео угона гиперкара Bugatti Chiron, принадлежащего главе Bugatti и основателю Rimac Group Мате Римаку. Кадры опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».