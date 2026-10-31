Опубликовали момент угона гиперкара у гендиректора Bugatti
В сети появилось видео угона гиперкара Bugatti Chiron, принадлежащего главе Bugatti и основателю Rimac Group Мате Римаку. Кадры опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».
На записи видно, как мужчина заходит в кампус хорватской компании Rimac, некоторое время стоит у автомобиля, курит, после чего садится в суперкар и уезжает. О происшествии рассказал сам Мате Римак.
По его словам, он годами оставлял ключи в своих машинах — включая Chiron и Nevera, — а сам Chiron держал на незакрытой парковке у завода в Хорватии, считая это место «супербезопасным». Друзья и коллеги время от времени брали 1500-сильный гиперкар покататься.
Когда автомобиль направился в сторону Словении, Римак не стал дожидаться полиции и сам сел за руль Porsche 911, бросившись в погоню в надежде, что границу успеют закрыть. Однако Словения находится всего примерно в 10 милях от его кампуса в Загребе, а до Австрии — около 100 миль. У угонщика было около часа форы и Chiron, поэтому машина оказалась в третьей стране раньше, чем полиция успела скоординировать действия. Догнать похитителя Римаку не удалось — Chiron остановили австрийские власти.
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