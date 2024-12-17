Опубликован момент подрыва генерала Кириллова и его помощника Поликарпова

Фото: iStock/RamonCast
Опубликовано видео момента подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника, майора Ильи Поликарпова. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Следствие установило, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.
Камера, предположительно, была установлена в каршеринговом автомобиле, который припарковали там за несколько дней до подрыва Кириллова. Предполагается, что именно так следили за Кирилловым.
По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников.
По данным Reuters, за убийством Кириллова стоит СБУ.
Читайте также:
Следователи рассматривают три сценария покушения на Кириллова
«Смертный приговор»: Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ в его адрес
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Камера, предположительно, была установлена в каршеринговом автомобиле, который припарковали там за несколько дней до подрыва Кириллова. Предполагается, что именно так следили за Кирилловым.
По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников.
По данным Reuters, за убийством Кириллова стоит СБУ.
Читайте также:
Следователи рассматривают три сценария покушения на Кириллова
«Смертный приговор»: Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ в его адрес
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Элина Позднякова