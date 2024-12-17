Опубликован момент подрыва генерала Кириллова и его помощника Поликарпова

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Опубликовано видео момента подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника, майора Ильи Поликарпова. Кадры публикует Telegram-канал «112».