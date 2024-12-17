Следователи рассматривают три сценария покушения на Кириллова

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Следователи рассматривают сразу три версии того, как именно осуществлялась слежка за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.
Напомним, что в Москве, 17 декабря, Кириллов погиб в результате взрыва. По данным Telegram-канала Baza, самокат со взрывчатым устройством поставили перед подъездом дома ЖК «Среда» около 4 утра.
Чтобы не пропустить «цель», преступникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми, кто выходит из подъезда, они могли это делать несколькими способами.
Так, по одной из версий за генерал-лейтенантом следили из арендованной квартиры напротив, что видеть подъезд, из которого выходил Кириллов. Сейчас следователи вместе с сотрудниками охраны и управляющей компании составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жильцам, заселившимся два месяца назад.
Другая версия – за подъездом, откуда должен был выйти начальник РХБЗ, следили из припаркованного во дворе автомобиля.
Существует и третья версия - это возможный взлом камер ЖК «Среда». Предварительно, преступники смогли подключиться к камерам жилого комплекса, чтобы отследить, когда выйдет жертва, и активировать взрывное устройство.
Ранее немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что Игоря Кириллова убили через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил его в якобы применении химоружия.
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Чтобы не пропустить «цель», преступникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми, кто выходит из подъезда, они могли это делать несколькими способами.
Так, по одной из версий за генерал-лейтенантом следили из арендованной квартиры напротив, что видеть подъезд, из которого выходил Кириллов. Сейчас следователи вместе с сотрудниками охраны и управляющей компании составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жильцам, заселившимся два месяца назад.
Другая версия – за подъездом, откуда должен был выйти начальник РХБЗ, следили из припаркованного во дворе автомобиля.
Существует и третья версия - это возможный взлом камер ЖК «Среда». Предварительно, преступники смогли подключиться к камерам жилого комплекса, чтобы отследить, когда выйдет жертва, и активировать взрывное устройство.
Ранее немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что Игоря Кириллова убили через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил его в якобы применении химоружия.
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Анастасия Ларина