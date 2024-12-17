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Следователи рассматривают три сценария покушения на Кириллова

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Следователи рассматривают сразу три версии того, как именно осуществлялась слежка за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.
Напомним, что в Москве, 17 декабря, Кириллов погиб в результате взрыва. По данным Telegram-канала Baza, самокат со взрывчатым устройством поставили перед подъездом дома ЖК «Среда» около 4 утра.

Чтобы не пропустить «цель», преступникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми, кто выходит из подъезда, они могли это делать несколькими способами.



Так, по одной из версий за генерал-лейтенантом следили из арендованной квартиры напротив, что видеть подъезд, из которого выходил Кириллов. Сейчас следователи вместе с сотрудниками охраны и управляющей компании составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жильцам, заселившимся два месяца назад.

Другая версия – за подъездом, откуда должен был выйти начальник РХБЗ, следили из припаркованного во дворе автомобиля.

Существует и третья версия - это возможный взлом камер ЖК «Среда». Предварительно, преступники смогли подключиться к камерам жилого комплекса, чтобы отследить, когда выйдет жертва, и активировать взрывное устройство.

Ранее немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что Игоря Кириллова убили через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил его в якобы применении химоружия.

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#следователи
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ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода, предложившего Киеву взорвать завод
17 декабря 2024, 10:56

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Сотрудники УФСБ Нижегородской области задержали местного жителя, который предложил украинским спецслужбам осуществить взрыв на предприятии, занимающемся производством военной продукции. Об этом информирует РИА Новости.
По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый действовал из идеологических побуждений и вступил в тайный контакт с представителем иностранной спецслужбы, угрожающей безопасности России.

В ходе общения с украинским агентом он предложил подрывать здания и оборудование одного из промышленных объектов, производящего стратегически важные товары для Министерства обороны РФ. Мотивами его действий стали как проукраинские взгляды, так и корыстные интересы.

В результате задержания было возбуждено уголовное дело, а сам подозреваемый теперь находится под стражей, отвечая за свои действия перед законом.

Ранее стало известно, что в Ялте был задержан житель 1993 года рождения, подозреваемый в передаче информации о расположении и передвижении военной техники Российской Федерации в Крыму спецслужбе Украины.

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#сотрудники
#рф
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В Краснодоне в ЛНР нашли тела матери и двух детей с перерезанным горлом
17 декабря 2024, 10:55

Фото: iStock/Motortion

В квартире Краснодона в ЛНР нашли тела матери и ее двух детей. У всех перерезано горло, пишет Mash на Донбассе.
По данным издания, тела обнаружил дедушка, который не мог связаться с родными. Он сразу вызвал полицию. Силовики следов взлома на входной двери не нашли.

Женщина воспитывала дочь и сына одна. При этом девочка имела инвалидность и находилась на домашнем обучении. Отец детей – участник СВО. В настоящее время он числится пропавшим без вести.

По предварительным данным, у женщины было психическое расстройство. Предполагается, что она совершила убийство самостоятельно.

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В Ульяновске пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком
17 декабря 2024, 10:41

Фото: iStock/Anton Novikov

В Ульяновске пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.
Авария произошла около 06:00 (05:00 мск) на 209-м км автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска. Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#дтп
#авария
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#автодороги
#сотрудники
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В Подмосковье спасли упавшую в колодец кошку
17 декабря 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кошку, упавшую в восьмиметровый колодец рядом с частным домом в подмосковном округе Луховицы, вытащили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил хозяин кошки. Он рассказал, что животное случайно упало в глубокий колодец. Ситуация осложнялась тем, что на дне колодца была ледяная вода. В ожидании спасателей хозяин кошки бросил в колодец лист пенопласта, чтобы животное могло забраться на него», — говорится в сообщении.
Спасатели быстро прибыли по вызову, сделали сачок из подручных средств, привязали его к длинному шесту и при помощи этого сачка вытащили животное из колодца. Кошка была очень напугана, но на руках у хозяина быстро пришла в себя.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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«Смертный приговор»: Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ в его адрес
Репке: Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ в его адрес
17 декабря 2024, 10:33

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ)

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова убили через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил его в якобы применении химоружия. Об этом сообщил немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке
16 декабря в Telegram-канале СБУ появилось сообщение о предъявлении заочного подозрения Кириллову. Утверждается, что он якобы отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военных, в том числе боевые гранаты «К–1».

«Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил главу РХБЗ РФ Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был "приведен в исполнение смертный приговор"», — написал Рёпке в соцсети Х.

Пост заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и сразу на него отреагировала.

«Правильно мы поняли, что для немецких журналистов это нормально? Это вопрос не риторический», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
СК РФ сообщил, что в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Кириллов и его водитель погибли на месте до приезда скорой помощи.

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#ск рф
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Очевидцы взрыва, в результате которого погиб Кириллов, делятся подробностями произошедшего
Звук взрыва, в котором погиб Кириллов, не напоминал ни хлопок, ни грохот
17 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/CatEyePerspective

Сегодня утром на Рязанском проспекте прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Очевидцы сообщают, что ударная волна от взрыва была настолько сильной, что затрясло соседние дома.

Согласно информации, предоставленной жителями окрестных зданий, звук взрыва был отчетливо слышен и напоминал именно взрыв, а не хлопок или грохот. Отмечается, что экстренные службы прибыли на место происшествия всего через 7-8 минут после инцидента.

На текущий момент робот-сапёр обследует территорию, включая разбитый взрывной волной автомобиль каршеринга. Ранее некоторые СМИ сообщили, что якобы робот сам повредил автомобиль, однако эта информация не подтвердилась.

Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины

По предварительным данным, следить за передвижениями генерала мог исполнитель через камеру домофона. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

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#вс рф
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В Госдуме назвали виновников убийства Кириллова
Депутат Колесник: за гибелью Кириллова стоит СБУ или ГУР Украины
17 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

За убийством начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит ГУР или СБУ Украины. Так считает депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Надо понять, это СБУ или ГУР Буданова, он в основном диверсии устраивает. Но может, и СБУ. И в той, и в другой организации есть спецподразделения, которые занимаются диверсионными актами. Может, кто-то под них сработал. Это дело СК РФ, военных следователей. В любом случае раскроют это преступление, и, когда виновные будут известны», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru.

По его словам, виновных в убийстве Кириллова ждет суд. Он также предположил, что с ними поступят по законам военного времени. Депутат подчеркнул, что убийство генерал-лейтенанта является «перебором», и ответ за это будет жестким и справедливым.

Колесник отметил, что у Кириллова не было шансов спастись, так как взрыв прогремел в момент, когда он выходил из подъезда. Депутат не исключил, что за Кирилловым следили. При этом он добавил, что людей, занимающих такой высокий пост, должно все время охранять государство.

Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины

В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб Кириллов и его помощник. Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.

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#государство
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#сбу
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«iPhone с номером Анны» – последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы
Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона
17 декабря 2024, 10:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Бывший муж певицы Анны Седаковой баскетболист Янис Тимма умер в ночь на 17 декабря, предварительная причина смерти — асфиксия. Последние минуты жизни мужчины зафиксировала камера домофона.
Как пишет Telegram-канал Mash, примерно в 23:30 16 декабря Тимма со стаканом в руке подошёл к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Он долго пытался попасть внутрь, шатался и записывал слёзные голосовые.

Около часа ночи 17 декабря его тело нашёл житель дома, он вызвал скорую помощь.

«Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей», — сообщает Mash.
Ранее спортсмен публично поздравил Анну Седакову с днём рождения.

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#спортсмен
#москва
#смерть
#шоу-бизнес
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Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
СК: причиной взрыва, при котором погиб Кириллов, стало заложенное в самокат СВУ
17 декабря 2024, 10:04

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ)

Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
Хронология и детали преступления, в котором погиб начальник РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов — в материале «Радио 1».

Генерал Игорь Кириллов погиб в Москве: хронология и детали


Электросамокат с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством подвезли к дому генерала Кириллова около 2-3 часов ночи. Согласно информации следствия, взрывное устройство привели в действие дистанционно. Преступник или его соучастник могли получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей дома жилого комплекса.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Взрыв произошел в момент, когда Кириллов выходил из подъезда, около 6:11 мск рядом с кафе «Плюшки ватрушки». В результате генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли на месте.

Версии взрыва на Рязанском проспекте


По данным Следственного комитета России, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что СВУ сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего авто.

В результате детонации взрывного устройства также погиб помощник Кириллова. В СК добавили, что взрывчатка была заложена в самокат, при этом мощность СВУ составила порядка 300 г тротила. По данным ТАСС, взрывной волной нарушено остекление с 1-го по 4-й этажи.

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Биография Игоря Кириллова


Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Окончил Военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

В период с 1991 по 1995 год проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С сентября 2014 по апрель 2017 года занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года Кириллов был назначен на пост начальника войск РХБЗ ВС РФ.

Причастность Украины к убийству Игоря Кириллова


Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Игорю Кириллову начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. Согласно информации украинского ведомства, Кириллов якобы причастен к применению запрещенного химического оружия на украинской территории, а также виновен в других преступлениях.

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