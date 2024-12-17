«Смертный приговор»: Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ в его адрес

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ)
Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова убили через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил его в якобы применении химоружия. Об этом сообщил немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке
16 декабря в Telegram-канале СБУ появилось сообщение о предъявлении заочного подозрения Кириллову. Утверждается, что он якобы отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военных, в том числе боевые гранаты «К–1».
Пост заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и сразу на него отреагировала.
СК РФ сообщил, что в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.
Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Кириллов и его водитель погибли на месте до приезда скорой помощи.
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«Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил главу РХБЗ РФ Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был "приведен в исполнение смертный приговор"», — написал Рёпке в соцсети Х.
Пост заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и сразу на него отреагировала.
«Правильно мы поняли, что для немецких журналистов это нормально? Это вопрос не риторический», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
СК РФ сообщил, что в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.
Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Кириллов и его водитель погибли на месте до приезда скорой помощи.
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Элина Позднякова