Опубликован список пострадавших при аатке боевиков в Дагестане

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Во время нападения боевиков в Дагестане пострадали 19 человек, сообщается в списке, опубликованном Telegram-каналом Baza.
Отмечается, что в результате теракта в Махачкале трое мирных жителя и 12 сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести, в Дербенте пострадали четыре мирных жителя, двое из которых понадобилась госпитализация, и двое силовиков. Общее число погибших в двух городах составило девять человек, семь из которых были сотрудниками правоохранительных органов.
По данным Mash, в Махачкале было ликвидировано четверо боевиков, а в Дербенте – двое.
Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Махачкале.
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По данным Mash, в Махачкале было ликвидировано четверо боевиков, а в Дербенте – двое.
Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Махачкале.
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Александр Климов