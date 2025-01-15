Рейс Москва - Новосибирск вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе

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Самолёт, вылетевший из Москвы в Новосибирск, через непродолжительное время вернулся в аэропорт Шереметьево. Причиной стало заявление одного из пассажиров о бомбе на борту.
Об инциденте рассказал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Сообщается, что лайнер вылетел из Москвы в 12:20, но в 17:00 вернулся обратно в аэропорт. Всех пассажиров вывели из салона. Их вылет в Новосибирск перенесли на 17:30. Официального сообщения о причинах происшедшего пока не последовало, как не подтвердилась и информация о бомбе на борту самолёта.
За последние дни это уже второй инцидент, связанный с ложным сообщением о минировании. Аналогичное заявление о бомбе 12 января сделал пассажир самолёта, следовавшего в Москву из Нижнекамска.
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Александр Бойцов