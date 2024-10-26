Стало известно, как долго заключённые липецкой Ик-2 готовили побег

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Заключённые липецкой исправительной колонии №2 планировали побег более полугода. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что осужденные вырыли тоннель, длина которого составила порядка 65 метров, в промзоне, где обрабатывали дерево. Все шестеро сбежавших из учреждения — выходцы из Средней Азии. Предполагаемым организатором побега является 26 летний Даврон Джабаров.
Согласно информации источника, причина побега — перевод части группы в категорию опущенных, из-за статей за изнасилование. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова