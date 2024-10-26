В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2

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Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что до Тамбовской области осужденные добрались на попутках, там их задержали сотрудники ДПС. В настоящее время правоохранители выясняют, по какой причине водители согласились везти беглых заключенных.
Местонахождение остальных беглецов устанавливается. После побега из учреждения зэки разделились.
Все оперативные службы региона сосредоточены на поиске заключенных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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Местонахождение остальных беглецов устанавливается. После побега из учреждения зэки разделились.
Все оперативные службы региона сосредоточены на поиске заключенных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии
Екатерина Коршунова