Опубликованы кадры допроса подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — видео

Видео: СУ СК по Пермскому краю
Региональным управлением СК опубликованы кадры допроса подозреваемой в убийстве ребенка в Перми, тело которого обнаружили на помойке в городе в минувшую пятницу, 12 июля. Следователи проинформировали Ирину Шатову, в чем она подозревается. Необходимые формальности уже улажены. Женщину задержали накануне вечером.
До этого была информация, что в расправе над мальчиком подозревается его мать. С утра, 12 июля, на помойке бездомный гражданин нашел чемодан, в котором было детское тело. Погибшему ребенку на вид шесть-восемь лет, у него колотые раны и следы от удушья. По статье об убийстве малолетнего возбудили уголовное дело.
Отмечено, что мальчика воспитывали в многодетной благополучной семье. Причины жестокого убийства выясняются.
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Никита Кротов