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В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане

13 июля 2024, 21:00
Фото: istockphoto/???? ??????

Фото: istockphoto/???? ??????

В Перми поймали 34-летнюю мать, подозреваемую в убийстве 9-летнего сына, труп которого нашли в чемодане на помойке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В ближайшее время женщину начнут допрашивать следователи, говорится в сообщении.
Ранее региональное управление МВД распространило ориентировку на подозреваемую.

«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указывалось в публикации.


До этого тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.

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#мвд
#следователи
#женщина
#мать
#фото
#розыск
#убийство
#дети
Два приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову умерли в один день
13 июля 2024, 20:21

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В один день скончались двое приближенных к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что речь о предпринимателе Игоре Котельникове и руководителе управления госэкспертизы оборонного ведомства РФ генерал-полковнике Магомеде Хандаеве. Обоих не стало в понедельник, 8 июля.

Хандаев напрямую подчинялся Иванову, его допросили следователи, как свидетеля по делу. В СИЗО его не содержали, а причина смерти неизвестна. Похоронили офицера в Дагестане, где присутствовали коллеги и друзья Хандаева.

Котельникова же не стало, когда он был в карцере московского СИЗО №4 «Медведь», у него были проблемы с сердцем. Как заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, смерть бизнесмена и условия его содержания в карцере связаны.

Известно, что все случилось в карцере в пятом корпусе 8 июля, но данные о происшествии поступили лишь в минувшую пятницу, 12 июля. ФСИН еще не подтвердила произошедшее, там ждут заключения экспертов.

Меркачева подчеркивала, что в карцер при жаркой погоде можно отправлять лишь в исключительных случаях, поскольку в духоту там находиться почти нереально.

«Заключенные там мучаются. (…) Вообще, весь пятый корпус известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. (…) Там заключенные всегда жаловались на условия. (…) Там уже были смерти», — сказала член СПЧ.

Омбудсмен по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала к понедельнику, 15 июля, сделать все запросы и встретиться с руководством изолятора для прояснения ситуации. Жалоб от Котельникова, по ее словам, не было.

По мнению Меркачевой, предпринимателя сложно представить сторонником криминалитета. Она заключила, что у Котельникова не была криминального опыта.

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#россия
#смерть
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#тимур иванов
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МВД распространило фото матери, подозреваемой в убийстве 9-летнего сына в Перми
13 июля 2024, 19:47

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермское ГУ МВД распространило ориентировку с фото и приметами матери, которая подозревается в жестоком убийстве сына, труп которого нашли внутри чемодана на помойке. Соответствующая информация появилась в тг-канале регионального ведомства.
«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указано в публикации.
По информации ведомства, женщине на вид около 30-35 лет, телосложение худощавое, русые волосы средней длины, а рост порядка 165-170 сантиметров. Была одета в светлые кроссовки либо белые сланцы, синие джинсы, кофту с капюшоном бордового цвета с белыми надписями в три строки, темную майку и с черной дамской сумкой.

«Если Вы владеете данными о местонахождении подозреваемой или другой важной информацией, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 89082516808», – отмечается в сообщении.
Ранее тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.

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#мвд
#следователи
#женщина
#мать
#рост
#волосы
#убийство
#дети
#розыск
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«Уральские авиалинии» пересадили россиянина без ноги из бизнес-класса в эконом
13 июля 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Mikhail Davidovich

Авиакомпания «Уральские авиалинии» пересадила пассажира без ноги и его жену из бизнес-класса в эконом. Об этом сообщил портал E1.ru.
По данным издания, все произошло на рейсе из Москвы в Екатеринбург, на который ветеран боевых действий Михаил, лишившийся ноги, и его жена Анна, специально купили более комфортные места, чтобы мужчине было удобно добираться до туалета.

Сообщается, что в какой-то момент супругов попросили пересесть в эконом-класс, хотя в бизнесе оставалось еще много свободных мест.

«У пассажиров изначально были приобретены билеты экономического класса, — рассказали E1.RU в «Уральских авиалиниях». — В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе», – поспешила оправдаться авикомпания.
В организации также отметили, что взамен супругам дали комфортные кресла с расширенным шагом в эконом-классе, в первом ряду за бизнесом.

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#бизнес
#ветеран
#билеты
#екатеринбург
#самолет
#рейсы
#москва
#скандал
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Найдено тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде
13 июля 2024, 19:03

Фото: istockphoto/aapsky

Тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде 6 июля найдено, число погибших в результате инцидента возросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По информации спасателей, на насосной станции в Красноармейском районе города произошел взрыв газа. На месте происшествия было восемь человек, из которых трое пострадали, еще два погибли, еще трое могут быть под завалами.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Предварительно, была нарушена техника безопасности при сварочных работах.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в Псковской области.

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#россия
#волгоградская область
#взрывы
#новости
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Семья инвалидов с Украины в Германии убила и расчленила латыша
GN: семья инвалидов с Украины в Германии убила и расчленила латыша
13 июля 2024, 18:02

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Убийство с последующим расчленением латыша совершила семья инвалидов с Украины в Германии. Как сообщает издание Grafschafter Nachrichten, все случилось во время застолья в Нордхорне на границе с Нидерландами. Муж — инвалид-колясочник приревновал супругу к гостю, а затем убил его, ударив по голове бутылкой.
Чтобы избежать наказания, «сладкая парочка» распилила тело циркуляркой, а останки разложила по пакетам и сбросила в канал. Через пару недель полицейские вышли на злоумышленников, которых сейчас судят в Оснабрюке.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины в Чехии получил 18 лет тюрьмы за то, что во время ссоры засунул жене между ног петарду и поджег ее.

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В Перми разыскивают мать, выбросившую чемодан с телом 9-летнего сына на помойку
13 июля 2024, 17:44

Фото: iStock/Miravision

В Перми полиция разыскивает 34-летнюю мать, которая выбросила на помойку чемодан с телом 9-летнего сына внутри. Об этом сообщает телеграм-канал «112». По информации издания, перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили.
Как указывается в сообщении, девушка исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка, а тело мальчика потом нашел местный бродяга.

Сообщается, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но девушка уже скрылась.

«Худощавая, ростом около 170 сантиметров, с русыми волосами средней длины», – указывается в материале.

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#дети
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Мигранты-строители снесли мужчину на газели и избили его в Москве — видео
Мигранты-строители сбили мужчину на газели в Раменках
13 июля 2024, 17:41

Фото: istockphoto/rep0rter

Мужчину сначала сбили на газели, а затем избили, не пожелав обращаться в органы, мигранты-строители в столичных Раменках. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Readovka.
Уточняется, что иностранцы стали бить потерпевшего после его попытки вызвать сотрудников Госавтоинспекции. Сначала несчастного опрокинули на спину, а после ударили головой об асфальт со всей силы.
Нападавших оттащили обычные прохожие, вызвав медиков. Те подтвердили, что мужчина изрядно пострадал из-за произошедшего. Со слов местных, там, где случилась авария, постоянно проезжают рабочие. Жители боятся, что избиения станут повседневностью.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии ударил женщину по голове в Москве. Подробности в материале «Радио 1».

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Пенсионер погиб от удара током в Подмосковье
Пенсионер в Подмосковье решил нагреть воду в бассейне и погиб от удара током
13 июля 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Dorin Puha

От удара током погиб пенсионер в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что 76-летний мужчина, приехав на дачу, достал бассейн, чтобы согреть воду для родственников и посидеть в нем в жару. Затем погибший закинул в него кипятильник, после чего его ударило током. Несчастный погиб моментально.
Похожий случай произошел в Самаре, где двух парней ударило током при контакте с линией электропередачи. Ребята решили пошалить и едва не сгорели заживо. Один из шутников задел провода удочкой, подпрыгнув.

Их одноклассники отметили, что школьники воспитываются в нормальных семьях, а все случившееся — просто глупая шалость. По словам одного из пострадавших, они не ожидали ничего подобного.

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#красногорск
#смерть
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В Днепропетровске неизвестные осквернили памятник Герою СССР летчику Брандысу
13 июля 2024, 16:49

Фото: istockphoto/:Sergii Petruk

В Днепропетровске на Украине неизвестные осквернили памятник летчику Великой Отечественной войны Анатолию Брандысу, дважды получившему звание Героя СССР, нарисовав краской на монументе слово «предатель». Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«На памятнике в Днепре советскому летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу (он уроженец этого Днепра, дважды герой Советского Союза) написали "зрадник" и "оккупант"», – указывается в материале.
По данным издания, обе надписи уже заклеили скотчем.

Ранее сообщалось, что в Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его в неизвестном направлении.

«Учитывая, кто сейчас находится у власти на Украине, вместо монумента Михаилу Васильевичу следовало бы поставить статую Рональда Макдональда на это же место», — прокомментировала тогда ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.
До этого в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.

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