В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане

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В Перми поймали 34-летнюю мать, подозреваемую в убийстве 9-летнего сына, труп которого нашли в чемодане на помойке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В ближайшее время женщину начнут допрашивать следователи, говорится в сообщении.
Ранее региональное управление МВД распространило ориентировку на подозреваемую.
До этого тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.
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«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указывалось в публикации.
До этого тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.
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Данил Пономарев