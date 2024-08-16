Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

Фото: istock/Maryana Serdynska
В интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Z ветераны России on-line».
Видеозапись начинается с того, что два украинских националиста показывают дорожный знак, который указывает на Белгород и Коренево — райцентр Курской области.
Дальше автор ролика снимает крупным планом солдата в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. На дороге также видна разбитая военная бронетехника. В кадре появляется мужчина — пенсионер-курянин, который искал дорогу в безопасное место.
Боевик ВСУ начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Украинский солдат в ответ начал его оскорблять, после чего ролик обрывается.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дальше автор ролика снимает крупным планом солдата в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. На дороге также видна разбитая военная бронетехника. В кадре появляется мужчина — пенсионер-курянин, который искал дорогу в безопасное место.
«О! Русский Иван», — восклицает автор видео.
Боевик ВСУ начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Украинский солдат в ответ начал его оскорблять, после чего ролик обрывается.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова