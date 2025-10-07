Опубликованы кадры крушения медицинского вертолета в США
Вертолет санавиации рухнул на проезжую часть в США. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно компании REACH Air Medical взлетело с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе. Крушение произошло недалеко от Сакраменто. По предварительной информации, на борту вертолета находились три человека. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Участок шоссе в районе авиакатастрофы перекрыт. Причины и обстоятельства инцидента пока остаются неизвестными.
Ранее в Красноярском крае потерпел крушение самолет Ан-2. На борту воздушного судна находились два человека, один из которых погиб.
