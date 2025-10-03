Достижения.рф

Появилась первая фотография с места крушения Ан-2 в Красноярском крае

Фото: iStock/Sotiris_Filippou_Photographer

Появилась первая фотография с места жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края. Кадр опубликовал телеканал «Звезда» в своём Telegram.



В пятницу, 3 октября, потерпел крушение самолёт Ан-2 авиакомпании «Борус». На борту воздушного судна находились два человека, один из которых погиб. О состоянии выжившего пилота ничего не сообщается.


На месте происшествия работают экстренные службы, которые продолжают расследование обстоятельств инцидента.

Анастасия Чинкова

