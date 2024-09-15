Опубликованы кадры массового ДТП с МАЗом под Челябинском, есть пострадавшие

Видео: региональное областное управление МВД
Массовое ДТП с участием въехавшего в стоящие у светофора машины МАЗа произошло под Челябинском. Об этом сообщает Telegram-канал регионального областного управления МВД. Уточняется, что все произошло на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Среди пострадавших пассажир и водитель легковушки.
«По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он совершил столкновение с остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем Lada Granta», — сообщили в ведомстве.По инерции пострадавшая легковушка врезалась в остальные, два автомобиля в результате удара оказались в кювете.
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Никита Кротов