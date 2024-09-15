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С начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров

15 сентября 2024, 17:05
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

За текущие сутки в Ростовской области зарегистрировано уже более 50 пожаров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который раздувает пламя и способствует быстрому распространению огня.
Из-за штормового ветра также сильно осложняется работа спасателей, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют 30 возгораний. Горит сухая трава и мелкая растительность в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Сложная ситуация в хуторе Морской Чулек. Там разгоняемый ветром огонь перекинулся на деревянные строения. По предварительной информации, от пожара уже пострадали девять домов и пять хозяйственных построек. На левом берегу Дона в региональной столице горит камыш на площади в полторы тысячи квадратных метров.



Как рассказал губернатор, всего в тушении огня на данный момент задействовано 2 061 человек личного состава пожарно-спасательных частей МЧС и более 30 единиц специальной техники. Используются пожарные вертолёты.

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#сотрудники
#ростовская область
В Нижегородской области женщина на гидроцикле налетела на трос и погибла
15 сентября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/timltv

В Нижегородской области женщина каталась на гидроцикле по реке Ветлуга. Она на скорости налетела на трос, натянутый над поверхностью воды, и погибла.
Несчастный случай произошёл в воскресенье, 15 сентября, около 12 часов дня в районе посёлка Воскресенское, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Любительница экстремального спорта каталась по реке и не заметила натянутый поперёк водоёма трос. В результате столкновения с этим препятствием водитель гидроцикла получила травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранители приступили к расследованию происшествия. Также полицейскими выясняются обстоятельства и подробности трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Опубликованы кадры массового ДТП с МАЗом под Челябинском, есть пострадавшие
МАЗ разбил четыре авто на светофоре под Челябинском, пострадали двое
15 сентября 2024, 17:28

Фото: istockphoto/timltv

Массовое ДТП с участием въехавшего в стоящие у светофора машины МАЗа произошло под Челябинском. Об этом сообщает Telegram-канал регионального областного управления МВД. Уточняется, что все произошло на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Среди пострадавших пассажир и водитель легковушки.
«По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он совершил столкновение с остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем Lada Granta», — сообщили в ведомстве.
По инерции пострадавшая легковушка врезалась в остальные, два автомобиля в результате удара оказались в кювете.

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С начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров

Отравившихся в столовой социального центра в Москве ветеранов наблюдают врачи

ФСБ проверяет магазин на Камчатке из-за надписи «ЗаКиев ЗаМир Рустамович»
#россия
#россияне
#дтп
#авария
#новости
#челябинск
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Отравившихся в столовой социального центра в Москве ветеранов наблюдают врачи
15 сентября 2024, 16:33

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Врачи наблюдают ветеранов, которые отравились в столовой одного из социальных центров столицы, уведомил Дептруд. Там отметили, что состояние пострадавших стабильное.
«Оставшиеся в центре ветераны находятся под контролем специалистов реабилитационного центра, на данный момент и до получения заключения о причинах отравления питание организовано индивидуально в номерах. В центре дежурят медицинские сотрудники», — говорится в сообщении.
На месте инцидента проведена дезинфекция при поддержке Роспотребнадзора, а также прочие мероприятия санитарной направленности. Кроме того, учреждение сменило поставщиков продукции, а всех сотрудников центра проверили.

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#ветераны
#отравление
#соцзащита
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ФСБ проверяет магазин на Камчатке из-за надписи «ЗаКиев ЗаМир Рустамович»
15 сентября 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Владелец магазина «Планета запчастей» на Камчатке попал под проверку ФСБ из-за не слишком удачной шутки. Он написал на образце заявления на возврат имя «ЗаКиев ЗаМир Рустамович».
Бдительная покупательница увидела эту надпись, сняла её на телефон, а на следующий день выложила в сети, сообщает телеграм-канал Baza. На следующий день владельца торговой точки вызвали в управление ФСБ, а в магазин пришли полицейские. Выяснилось, что надпись на образце заявления написал продавец по имени Леонид. По его словам, он хотел пошутить, вспомнив появившийся в сети после 2022 года анекдот о том, что человек по имени Замир Закиев в российском, например, аэропорту рискует никуда не улететь, а угодить за решётку. Бумагу с надписью Леонид уже уничтожил.

Силовики шутку, видимо, не оценили. Владельца магазина и продавца теперь проверяют на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ. Хозяин «Планеты запчастей» уже записал видео с извинениями. На записи он говорит, что является активистом Народного фронта, полностью поддерживает нашу армию и считает себя патриотом своей страны.

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#рф
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Под Ростовом горит склад стройматериалов
Пожар на складе стройматериалов под Ростовом перекинулся на частный сектор
15 сентября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Склад со стройматериалами горит в Ростовской области, пламя перекинулось на частный сектор. Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составляет свыше тысячи «квадратов».
«Площадь пожара — 1100 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра произошел переход огня на частные домовладения», — добавили в ведомстве. Возгорание произошло в Аксае в переулке Толпинского. У пожара повышенный ранг.
Высокая пожарная загрузка конструкций создает осложнения. Пламя ликвидируют 38 единиц техники и порядка сотни человек.

Как сообщалось ранее, в Луганской народной республике произошел пожар на алюминиевом заводе. Уточнялось, что сначала произошло ландшафтное возгорание.

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#ростовская область
#новости
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Перевозка наркотиков: Раскрыты подробности задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука
Задержанного с наркотиками актера Ткачука отправили сдавать анализы — видео
15 сентября 2024, 16:08

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

В петербургском аэропорту «Пулково» задержали актера театра и кино Евгения Ткачука. Звезду сериала «Король и Шут» подозревают в перевозке наркотических веществ. Редакция «Радио 1» расскажет все известные подробности к этому часу.

За что задержали Евгения Ткачука

40-летнего Евгения остановили в ходе предполетного досмотра — работники аэропорта нашли у него курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. Объяснить, что находится в пакете, актер не смог, поэтому его задержали, а вещество передали на экспертизу.

В настоящее время Евгений общается с сотрудниками правоохранительных органов. По данным SHOT, сотрудники полиции увезли актера на сдачу анализов.


Изъятое у Ткачука вещество находится на экспертизе. По предварительным данным, у артиста нашли марихуану. Мужчина намеревался лететь в Тбилиси, поэтому за перевозку наркотиков ему может грозить внушительный срок и штраф.

Звезду сериала «Король и Шут» проверят по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств.
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Кто такой Евгений Ткачук

Евгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде в семье актера и режиссера Сызранского драматического театра имени Алексея Толстого Валерия Ткачука.

Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в произведении «Московская сага». Фильмография артиста насчитывает более 70 работ. Ткачук исполнял роль в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Бесы», «Тихий Дон», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Повелитель ветра», «Годунов. Продолжение».

Помимо этого, Ткачук является основателем и художественным руководителем частного Конно-драматического театра «ВелесО» в Ленинградской области, в спектаклях которого вместе с профессиональными актерами играют кони.

В 2019 году в театре «ВелесО» состоялась постановка «Священный полет цветов», к которой Евгений готовился 8 лет. Спектакль поставлен по мотивам произведения Александра Введенского «Кругом, возможно, Бог».





Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Личная жизнь Евгения Ткачука

Актер состоит в браке с журналисткой Мартой Ткачук, которая также работает его агентом. Пара воспитывает девятилетнюю дочку Еву. Также у Ткачука есть дочь от первого брака — 15-летняя Екатерина. Его первой супругой стала однокурсница по ГИТИСу Елена Махова.

Артист не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. Не прочь выпить, по словам Евгения Ткачука, и его жена Марта. Женщина призналась, что именно муж пристрастил ее к спиртному.

«К сожалению, сейчас мы выпиваем вместе, но Марта обладает удивительной способностью: она пьет исключительно интеллигентно, как настоящая петербурженка», — рассказывал Ткачук.
В программе «Судьба человека» Марта признавалась, что полюбила Евгения, несмотря на его недостатки, включая употребление спиртного.

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У села Степное в ЛНР возник пожар на алюминиевом заводе
15 сентября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Луганской Народной Республике загорелся цех алюминиевого завода в окрестностях села Степное. Огонь перекинулся на предприятие после того, как сначала возник ландшафтный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Стоит отметить, что в последнее время в нескольких российских регионах причиной возгораний в населённых пунктах и на предприятиях стали изначально возникшие ландшафтные либо лесные пожары.

Например, в районе села Ямное в Воронежской области сначала загорелась сухая трава и лесная подстилка, но из-за сильного ветра пожар быстро перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Для борьбы с огнём, помимо специальной техники, сотрудникам МЧС пришлось задействовать пожарный вертолёт. Окончательно пожар в районе Ямного удалось ликвидировать только на следующий день на площади 50 гектаров.

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#пожар
#пожарный
#пожары
#лесные пожары
#дома
#лнр
#воронежская область
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Дагестанец публично извинился перед Кадыровым после ДТП и драки с мужчиной
15 сентября 2024, 15:10

Фото: сайт Кремля

Дагестанец публично извинился перед главой ЧР Рамзаном Кадыровым за драку с пожилым мужчиной после ДТП. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Чечня».
«Рамзан Ахматович и все члены вашей семьи! Я приношу извинения за то, что нелестно отозвался. У меня не было ничего плохого, корыстных целей. Шел разговор с женщиной на эмоциях», — сказал уроженец Дагестана.
Авария с участием внедорожника и машины марки Mercedes произошла накануне в субботу, 14 сентября.

Первый автомобиль смял бок второму. Мужчина, который сделал запись с извинениями, нелестно отозвался о женщине из Чечни, та позвала мужа, которого дагестанец ударил по голове. Позже сообщалось, что его избили родственники потерпевшего.

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#россия
#дагестан
#чечня
#рамзан кадыров
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В Свердловской области фельдшер застрелил соседа во время ссоры из-за шансона
15 сентября 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

В городе Нижние Серги Свердловской области фельдшер застрелил соседа, который пытался его задушить. Ссора разгорелась из-за музыки в стиле шансон.
На протяжении восьми лет 47-летний Иван слушал музыку на полной громкости, игнорируя жалобы соседей, передаёт телеграм-канал Mash Ural. Всем жанрам он предпочитал русский шансон. На этот раз с ним решил переговорить 32-летний сосед Сергей, медик по профессии. Он отправился к меломану и попросил его убавить децибелы, чтобы от звуков «Владимирского централа» не дребезжали стёкла в окнах.

Иван был изрядно пьян и встретил соседа весьма агрессивно. Более того, он затеял потасовку, в ходе которой ворвался в квартиру Сергея и принялся его душить. Фельдшер, защищаясь, схватил ружьё и выстрели соседу по ногам. Увы, пуля попала в бедренную артерию, и любитель громкой музыки истёк кровью за считанные минуты. Сергей и его жена пытались оказать помощь раненому, но спасти его не смогли.

По факту происшедшего в отношении медика возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

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