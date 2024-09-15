С начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров

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За текущие сутки в Ростовской области зарегистрировано уже более 50 пожаров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который раздувает пламя и способствует быстрому распространению огня.
Из-за штормового ветра также сильно осложняется работа спасателей, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют 30 возгораний. Горит сухая трава и мелкая растительность в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.
Сложная ситуация в хуторе Морской Чулек. Там разгоняемый ветром огонь перекинулся на деревянные строения. По предварительной информации, от пожара уже пострадали девять домов и пять хозяйственных построек. На левом берегу Дона в региональной столице горит камыш на площади в полторы тысячи квадратных метров.
Как рассказал губернатор, всего в тушении огня на данный момент задействовано 2 061 человек личного состава пожарно-спасательных частей МЧС и более 30 единиц специальной техники. Используются пожарные вертолёты.
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Сложная ситуация в хуторе Морской Чулек. Там разгоняемый ветром огонь перекинулся на деревянные строения. По предварительной информации, от пожара уже пострадали девять домов и пять хозяйственных построек. На левом берегу Дона в региональной столице горит камыш на площади в полторы тысячи квадратных метров.
Как рассказал губернатор, всего в тушении огня на данный момент задействовано 2 061 человек личного состава пожарно-спасательных частей МЧС и более 30 единиц специальной техники. Используются пожарные вертолёты.
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Александр Бойцов