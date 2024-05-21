Опубликованы кадры массовой драки со стрельбой в московском Бирюлево

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Момент стрельбы в районе Бирюлево Западное в Москве попал на видео.
Кадры публикуют «Известия». По данным издания, о массовой драке со стрельбой сообщили в соцсетях очевидцы. В ней участвовали около десяти человек.
Как сообщили в московской прокуратуре, по предварительной информации, конфликт с применением оружия произошел на улице Медынской. Есть пострадавшие.
Сейчас следствие выясняет все детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным Telegram-канала «112», пострадали четыре человека.
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Как сообщили в московской прокуратуре, по предварительной информации, конфликт с применением оружия произошел на улице Медынской. Есть пострадавшие.
Сейчас следствие выясняет все детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным Telegram-канала «112», пострадали четыре человека.
Читайте также:
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*организация внесена в список террористических и запрещена в России
Алёна Самарева