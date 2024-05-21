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Опубликованы кадры массовой драки со стрельбой в московском Бирюлево

Момент драки со стрельбой в московском Бирюлево попал на видео
21 мая 2024, 21:49
Фото: iStock/nixki

Фото: iStock/nixki

Момент стрельбы в районе Бирюлево Западное в Москве попал на видео.
Кадры публикуют «Известия». По данным издания, о массовой драке со стрельбой сообщили в соцсетях очевидцы. В ней участвовали около десяти человек.

Как сообщили в московской прокуратуре, по предварительной информации, конфликт с применением оружия произошел на улице Медынской. Есть пострадавшие.



Сейчас следствие выясняет все детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала «112», пострадали четыре человека.

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#стрельба
#драка
Отец посадил маленького ребенка за руль машины в Свердловской области
В Свердловской области отец вез ребенка на руках за рулем из-за капризов
21 мая 2024, 22:39

Фото: iStock/igoriss

Житель Свердловской области хотел, чтобы его ребенок перестал капризничать, поэтому посадил его за руль.
Об этом рассказали в управлении ГИБДД по региону. Правоохранителям стало известно о халатности отца-водителя во время мониторинга соцсетей.

На одном из кадров они заметили, что во время движения авто на руках у водителя сидел маленький ребенок. Они оперативно разыскали нарушителя, им оказался 27-летний мужчина.

Во время допроса он пояснил, что ребенок сильно капризничал, поэтому он посадил его на колени за руль. Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему придется выплатить штраф.

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Момент стрельбы в районе Бирюлево Западное в Москве попал на видео
#россия
#водитель
#ребёнок
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Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани
Mash Iptash: в казанском метро поезд два раза переехал школьника
21 мая 2024, 22:22

Фото: iStock/denisgo

Казанский школьник оказался на рельсах в метро, пишет Mash Iptash.
По данным Telegram-канала, все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав.

Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника. Пока точная причина произошедшего неизвестна.

Ранее в Петербурге мужчина попал под электропоезд и выжил, но лишился части руки. Поезда не ходили около получаса, пока врачи пытались оказать помощь человеку. После этого движение возобновили.

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#казань
#поезд
#смерть
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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль
21 мая 2024, 22:12

Фото: iStock/Pawel Kajak

ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадала женщина.
Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, движущаяся по дороге машина была атакована украинской армией с помощью дрона-камикадзе. Все случилось между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. Пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля.

Пострадавшая с осколочным ранением бедра самостоятельно обратилась в горбольницу №2 Белгорода. Врачи оказали ей необходимую медпомощь.

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#белгородская область
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#больница
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Массовая драка мигрантов на юге Москвы закончилась стрельбой
21 мая 2024, 20:47

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Массовая драка мигрантов на юге Москвы завершилась стрельбой, в результате которой как минимум один человек погиб, сообщил Telegram-канал Readovka.
Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. На кадрах видно, как толпа мужчин начинает драку, а затем раздаются выстрелы. По словам очевидцев, все участники драки были мигрантами, которые затем скрылись, расстреляв обидчиков.



По предварительным данным, один человек убит. На месте происшествия работают экстренные службы, участок улицы оцеплен.

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#происшествия
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Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек
21 мая 2024, 19:44

Фото: iStock/wutwhanfoto

Количество пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
В больнице Бангкока, куда были доставлены пострадавшие сообщили, что медицинская помощь потребовалась 71 человеку. Уточняется, что шесть из них получили серьезные травмы.

Напомним, один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. По предварительной информации, 73-летний британец скончался в результате сердечного приступа. Всего в самолете находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Восемь раз переводившего деньги «Азову»* украинца осудят в ЛНР
В Луганске осудят украинца, восемь раз переводившего деньги полку «Азов»*
21 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/Daniele Mezzadri

В Луганске осудят гражданина Украины, который не менее восьми раз переводил деньги полку «Азов»*, пишет «Лента.ру».
По данным управления Следственного комитета РФ по Луганской народной республике, обвиняемый с февраля по ноябрь прошлого года помогал с использованием мобильной платформы участникам полка «Азов»*.

При этом мужчина знал, что организация признана террористической и запрещена в РФ. Преступную деятельность украинца пресекли сотрудники ФСБ.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по части «Финансирование терроризма» УК РФ. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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Попова подозревают в провале подготовки укреплений на запорожском направлении

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*организация внесена в список террористических и запрещена в России
#лнр
#украина
#суд
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Дело генерала Попова связали с обороной на запорожском направлении
Попова подозревают в провале подготовки укреплений на запорожском направлении
21 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/blinow61

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в провале подготовки оборонительных укреплений на запорожском направлении в период активных боевых действий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно данным следствия, Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гуманитарной помощи. Примечательно, что в версию правоохранителей не верят подчиненные Попова.

По мнению солдат, генерал, который сидел с ними в окопах, не мог воровать, тем более у своих. Уточняется, что незаконных доходов у Попова не обнаружили.

Напомним, Попова отстранили от командования летом прошлого года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал он сам.

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#спецоперация
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Подросток-мигрант подстрелил 10-летнего мальчика в российском регионе
21 мая 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Prathaan

В городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе 16-летний уроженец Закавказья выстрелил в 10-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на МВД России.
По данным правоохранителей, подросток вместе с компанией сверстников целился из пневматического пистолета в голову проезжающим мимо детям.

Он прицелился в голову 6-летнему ребенку, но 10-летний мальчик сделал ему замечание, после чего подросток выстрелил ему в бедро.

Полицейские быстро установили личность стрелявшего, задержали его и доставили в отделение.

Пневматическое оружие изъято. Материалы переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#полицейские
#мальчик
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СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде
21 мая 2024, 17:53

Фото: МЧС РФ

Личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ установлены, сообщает Telegram-канал СК РФ.
«Двенадцатого мая при атаке вооружённых формирований Украины снаряд попал в жилой многоэтажный дом в Белгороде, обрушив один из подъездов. Погибли 17 человек, 19 получили ранения. По итогам генетических и других экспертиз установлены личности всех погибших», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая в результате атаки ВСУ в десятиэтажном доме обрушился третий подъезд. В результате обстрела погибли 17 человек, ещё трое — при вечернем обстреле, 27 получили ранения.

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