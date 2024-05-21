Восемь раз переводившего деньги «Азову»* украинца осудят в ЛНР

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В Луганске осудят гражданина Украины, который не менее восьми раз переводил деньги полку «Азов»*, пишет «Лента.ру».
По данным управления Следственного комитета РФ по Луганской народной республике, обвиняемый с февраля по ноябрь прошлого года помогал с использованием мобильной платформы участникам полка «Азов»*.
При этом мужчина знал, что организация признана террористической и запрещена в РФ. Преступную деятельность украинца пресекли сотрудники ФСБ.
Возбуждено и расследовано уголовное дело по части «Финансирование терроризма» УК РФ. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
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*организация внесена в список террористических и запрещена в России
При этом мужчина знал, что организация признана террористической и запрещена в РФ. Преступную деятельность украинца пресекли сотрудники ФСБ.
Возбуждено и расследовано уголовное дело по части «Финансирование терроризма» УК РФ. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
Читайте также:
Попова подозревают в провале подготовки укреплений на запорожском направлении
Подросток-мигрант подстрелил 10-летнего мальчика в российском регионе
СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде
*организация внесена в список террористических и запрещена в России
Алёна Самарева