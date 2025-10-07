Опубликованы кадры мощного пожара в Екатеринбурге

07 октября 2025, 22:01

Baza: мощный пожар на заводе в Екатеринбурге сняли на видео

Фото: istockphoto/grafoto

Очевидцы сняли мощный пожар на территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге — видео опубликовал канал Baza в Telegram.