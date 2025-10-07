Опубликованы кадры мощного пожара в Екатеринбурге
Baza: мощный пожар на заводе в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли мощный пожар на территории Уральского турбинного завода в Екатеринбурге — видео опубликовал канал Baza в Telegram.
По предварительным данным, возгорание началось в инструментальном цехе и охватило примерно 1000 кв. м; на место прибыли экстренные службы. О пострадавших и причинах пожара пока не сообщается.
Позже ТАСС со ссылкой на пресс‑службу завода уточнил, что пожар случился в мебельном цехе на Эльмаше.
Ранее в Москве произошёл сильный пожар в административном здании на Волгоградском проспекте — к тушению привлекли более 70 пожарных и 24 единицы техники, частично обрушилась кровля.
