Серия взрывов прогремела в Нижегородской области
Около десяти взрывов прогремели в небе над Дзержинском в Нижегородской области. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.
По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Жители Дзержинска утверждают, что ПВО отражает атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как слышны звуки моторов и видны яркие вспышки в небе.
Также стало известно об аналогичной ситуации в Нижнем Новгороде. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
Ранее появилась информация о попытке ВСУ атаковать Тулу. Там также активно работала система ПВО, сбивая воздушные цели.
Читайте также: