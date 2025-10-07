Достижения.рф

Серия взрывов прогремела в Нижегородской области

Фото: istockphoto / RamonCast

Около десяти взрывов прогремели в небе над Дзержинском в Нижегородской области. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.



По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Жители Дзержинска утверждают, что ПВО отражает атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как слышны звуки моторов и видны яркие вспышки в небе.

Также стало известно об аналогичной ситуации в Нижнем Новгороде. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее появилась информация о попытке ВСУ атаковать Тулу. Там также активно работала система ПВО, сбивая воздушные цели.

Александр Огарёв

