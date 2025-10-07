В центре Мадрида обрушилось здание, под завалами могут оставаться люди
В центре Мадрида, на улице Илерас в районе Опера, внезапно обрушилось заброшенное здание. Как сообщает испанское издание El País, инцидент произошёл рядом с домом №4 во время проведения ремонтных работ.
По предварительной информации, обрушились как минимум шесть этажей здания. На момент трагедии внутри находились люди — под завалами могут оставаться четверо: три мужчины и одна женщина. Уже подтверждено, что десять человек получили травмы различной степени тяжести.
На месте работают спасатели, пожарные и медики. Район оцеплен, проводится спасательная операция. По словам очевидцев, перед обрушением ощущалась сильная вибрация, а затем над улицей поднялось густое облако пыли.
Местные власти начали расследование причин ЧП. Как оказалось, здание долгое время было заброшено, и его конструкция могла быть ослаблена, что стало критическим фактором во время начавшихся ремонтных работ.
Читайте также: