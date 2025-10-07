В центре Мадрида обрушилось здание, под завалами могут оставаться люди

07 октября 2025, 17:41

Фото: iStock/Srdjanns74

В центре Мадрида, на улице Илерас в районе Опера, внезапно обрушилось заброшенное здание. Как сообщает испанское издание El País, инцидент произошёл рядом с домом №4 во время проведения ремонтных работ.