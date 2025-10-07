Достижения.рф

В центре Мадрида обрушилось здание, под завалами могут оставаться люди

Фото: iStock/Srdjanns74

В центре Мадрида, на улице Илерас в районе Опера, внезапно обрушилось заброшенное здание. Как сообщает испанское издание El País, инцидент произошёл рядом с домом №4 во время проведения ремонтных работ.



По предварительной информации, обрушились как минимум шесть этажей здания. На момент трагедии внутри находились люди — под завалами могут оставаться четверо: три мужчины и одна женщина. Уже подтверждено, что десять человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают спасатели, пожарные и медики. Район оцеплен, проводится спасательная операция. По словам очевидцев, перед обрушением ощущалась сильная вибрация, а затем над улицей поднялось густое облако пыли.

Местные власти начали расследование причин ЧП. Как оказалось, здание долгое время было заброшено, и его конструкция могла быть ослаблена, что стало критическим фактором во время начавшихся ремонтных работ.

Иван Мусатов

