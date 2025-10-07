1000-сильный «Москвич-3» Давидыча сгорел на МКАД
На 106-м километре внешней стороны МКАД вспыхнул и полностью сгорел легендарный тюнингованный «Москвич-3» известного автоблогера Эрика Давидыча. Как сообщает Telegram-канал Mash, возгорание произошло 1 октября.
Как оказалось, автомобиль стоимостью более 70 миллионов рублей выгорел дотла всего за четыре секунды. По словам очевидцев, во время движения под днищем машины появилась искра, после чего из-под капота пошёл густой дым и начался пожар. По предварительным данным, причиной стал отрыв заднего редуктора, который при трении об асфальт вызвал искру, повредил бензобак — и это привело к мгновенному возгоранию. Давидычу удалось оперативно остановить машину и выбраться, однако потушить огонь подручными средствами не удалось — огонь уничтожил авто за считаные секунды.
Уникальный проект «Москвич-3», как ранее заявлял блогер, был «самым быстрым SUV на всём материке и в Европе», превосходя по динамике Porsche Cayenne, Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus. В основе машины — двигатель от Audi RS Q3, карбоно-керамические тормоза, система охлаждения от BMW, детали от Corvette и более 400 уникальных компонентов. В доработке автомобиля участвовали около 80 специалистов, а тюнинг занял более года.
Стоимость самой машины составляла около 2,2 миллиона рублей — всё остальное ушло на доработки. В планах Давидыча было установить этой зимой рекорд скорости по льду Байкала, разогнавшись до 300 км/ч. Теперь, по его словам, этот проект полностью утрачен.