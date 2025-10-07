1000-сильный «Москвич-3» Давидыча сгорел на МКАД

07 октября 2025, 12:57

Эрик Давидович (Фото: Instagram*/eric_davidich)

На 106-м километре внешней стороны МКАД вспыхнул и полностью сгорел легендарный тюнингованный «Москвич-3» известного автоблогера Эрика Давидыча. Как сообщает Telegram-канал Mash, возгорание произошло 1 октября.





Как оказалось, автомобиль стоимостью более 70 миллионов рублей выгорел дотла всего за четыре секунды. По словам очевидцев, во время движения под днищем машины появилась искра, после чего из-под капота пошёл густой дым и начался пожар. По предварительным данным, причиной стал отрыв заднего редуктора, который при трении об асфальт вызвал искру, повредил бензобак — и это привело к мгновенному возгоранию. Давидычу удалось оперативно остановить машину и выбраться, однако потушить огонь подручными средствами не удалось — огонь уничтожил авто за считаные секунды.



