Опубликованы кадры мощного пожара в Новосибирске

Мощный пожар в Новосибирске сняли на видео
Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Видео мощного пожара в Новосибирске засняли очевидцы. Кадры показал телеграм-канал «Новосибирск онлайн».



На записи видно, как пламя охватило здание: часть кровли уже обрушилась, в небо поднимается столб чёрного дыма, а на переднем плане можно заметить железнодорожные цистерны.



По информации издания, горит склад на улице Сибиряков‑Гвардейцев в Кировском районе. Для тушения привлекли 70 человек и 23 единицы техники, к месту также направили пожарный поезд.

Ранее в Москве горел ангар с кислородными баллонами — огнём охватило около 1 500 квадратных метров. Из‑за высокой температуры баллоны могли взорваться, что осложняло ликвидацию возгорания.

Никита Кротов

