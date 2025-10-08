Опубликованы кадры мощного пожара в Новосибирске
Видео мощного пожара в Новосибирске засняли очевидцы. Кадры показал телеграм-канал «Новосибирск онлайн».
На записи видно, как пламя охватило здание: часть кровли уже обрушилась, в небо поднимается столб чёрного дыма, а на переднем плане можно заметить железнодорожные цистерны.
По информации издания, горит склад на улице Сибиряков‑Гвардейцев в Кировском районе. Для тушения привлекли 70 человек и 23 единицы техники, к месту также направили пожарный поезд.
Ранее в Москве горел ангар с кислородными баллонами — огнём охватило около 1 500 квадратных метров. Из‑за высокой температуры баллоны могли взорваться, что осложняло ликвидацию возгорания.
Читайте также: