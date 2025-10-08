В Москве разыскивают маньяка, попытавшегося изнасиловать девушку в парке
На юго-востоке Москвы разыскивают маньяка, попытавшегося изнасиловать девушку в парке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл во вторник. Неизвестный напал с ножом на девушку, которая в шестом часу утра отправилась на пробежку в Лефортовский парк. Мужчина, угрожая ей оружием, попытался совершить насильственные действия сексуального характера. К счастью, москвичке удалось вырваться и убежать.
Девушка отправилась в отдел полиции, где по её описанию составили фоторобот подозреваемого.
