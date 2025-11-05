Опубликованы кадры последствий массовой аварии в Петербурге
Несколько автомобилей столкнулись на Московском проспекте в Петербурге. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По данным очевидцев, водитель такси намеревался выполнить разворот. В этот момент в его автомобиль врезалась машина марки Skoda, удар пришёлся в район бампера. В результате столкновения такси отбросило на припаркованную рядом синюю машину. У предполагаемого виновника аварии оказалась сильно повреждена передняя часть транспортного средства.
На месте происшествия работают экстренные службы. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Обстоятельства ДТП выясняются специалистами, проводится детальный разбор произошедшего.
