Спасатель потерял в пожаре жену и ребенка в Свердловской области
В селе Кашино Свердловской области в пожаре в частном доме погибли жена и дочь пожарного Сергея Полетаева. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на соцсети его коллег.
По словам одного из них, у мужчины сгорело жилье, и пострадала мать. Самому пожарному диагностировали ожоги 50-60% тела.
Его госпитализировали в реанимацию ожогового отделения ГКБ №40.
Ранее сообщалось о пожаре на складе в Ростове‑на‑Дону на площади около тысячи квадратных метров. Уточнялось, что к тушению возгорания привлекали 45 человек и 22 единицы техники. Предварительно, никто не пострадал.
