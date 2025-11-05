Спасатель потерял в пожаре жену и ребенка в Свердловской области

05 ноября 2025, 21:43

Фото: istockphoto/wirot pathi

В селе Кашино Свердловской области в пожаре в частном доме погибли жена и дочь пожарного Сергея Полетаева. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на соцсети его коллег.