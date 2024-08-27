В ДНР заявили о возможности в ближайшее время взять под контроль Селидово

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ВС РФ могут в ближайшее время взять под контроль еще один населенный пункт на покровском направлении. Речь идет о городе Селидово. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.
Кимаковский отметил, что украинские войска не успели выстроить линию обороны в Селидово. По его словам, это даст возможность ВС России «максимально сохранить» город.
Ранее сообщалось, что российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова