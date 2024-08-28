В российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» серьёзным вызовом для украинских вооружённых сил. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

«У них очень много дронов-разведчиков… И это действительно серьёзный вызов», — отметил украинский лидер.

«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого», — сказал Зеленский, подчёркивая высокую стоимость использования таких систем против относительно недорогих российских дронов.

Зеленский подчеркнул, что Россия располагает значительным количеством разведывательных дронов, которые представляют значительную угрозу для Украины.Он также добавил, что Вооружённым силам Украины не хватает средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), для эффективного противодействия российским беспилотникам.Министерство обороны России ранее отмечало, что беспилотники «Орлан» активно применяются с самого начала специальной военной операции (СВО) и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.