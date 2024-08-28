В российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами РЭБ в Россошанском районе Воронежской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, падение фрагментов БПЛА вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Губернатор отметил, что детонации не было. Службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Позже возгорание удалось ликвидировать, поэтому жители возвращаются в свои дома.
По данным канала, пострадавших и разрушений нет, однако опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сказал, что у российских мобилизованных высокий уровень подготовки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, пострадавших и разрушений нет, однако опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сказал, что у российских мобилизованных высокий уровень подготовки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова