ВСУ атаковали Ростовскую область, начался пожар

Фото: istock/abadonian
28 августа 2024 года в Каменском районе Ростовской области вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как сообщают очевидцы, в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошли несколько мощных взрывов. Первые взрывы прозвучали около 2:45 ночи. Местные жители также сообщают о сильных пожарах и громких звуках, которые разбудили окрестные поселения.
Пожарные и экстренные службы уже работают на месте происшествия. Информации о пострадавших и масштабе разрушений пока нет, данные уточняются.
Ранее сообщалось, что бывшая чиновница из Белгородской области обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу с Украины. Следствие установило, что она вместе с сообщником передавала денежные средства в размере около полумиллиона рублей, которые предназначались для осуществления теракта ВСУ.
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Пожарные и экстренные службы уже работают на месте происшествия. Информации о пострадавших и масштабе разрушений пока нет, данные уточняются.
Ранее сообщалось, что бывшая чиновница из Белгородской области обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу с Украины. Следствие установило, что она вместе с сообщником передавала денежные средства в размере около полумиллиона рублей, которые предназначались для осуществления теракта ВСУ.
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Елена Перлова