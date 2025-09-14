Росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшим в ДТП со скорой помощью в Москве
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы оказали первую помощь медикам и пациенту скорой помощи после серьёзного ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Сотрудники ОМОН «Авангард» стали свидетелями аварии, в результате которой машина скорой помощи съехала с дороги и несколько раз перевернулась. Для обеспечения безопасности росгвардейцы оперативно перекрыли одну из полос движения и приступили к эвакуации пострадавших из перевёрнутого автомобиля.
До прибытия экстренных служб сотрудники Росгвардии оказывали необходимую первую помощь пострадавшим. Врачи и пациент скорой были доставлены в столичные медицинские учреждения для дальнейшего лечения.
Благодаря своевременным действиям спецназовцев удалось избежать более серьёзных последствий происшествия.
