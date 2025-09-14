Росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшим в ДТП со скорой помощью в Москве

14 сентября 2025, 19:50

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы оказали первую помощь медикам и пациенту скорой помощи после серьёзного ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.