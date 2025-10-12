Опубликованы кадры с места массовой аварии в Петербурге
В Петербурге на Литейном проспекте случилось массовое ДТП с участием шести автомобилей, среди которых три машины марки Mercedes. Кадры с места происшествия публикует Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошел из-за водителя белого автомобиля, который двигался с превышением скорости и потерял контроль над транспортным средством. Авария случилась на его полосе движения, встречный поток не пострадал.
В результате столкновения у одного из автомобилей оторвалось колесо. В момент аварии в машине виновника находились четыре человека, включая водителя, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По предварительной информации, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за текущий год на этом автомобиле неоднократно фиксировались нарушения правил дорожного движения.
На месте происшествия работает пожарная служба. Территория усыпана осколками от поврежденных автомобилей и фрагментами дорожного ограждения. Информация о пострадавших отсутствует.
