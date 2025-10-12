Опубликованы кадры с места массовой аварии в Петербурге

12 октября 2025, 02:19

В Петербурге пьяный водитель спровоцировал массовую аварию

Фото: istockphoto / Chalabala

В Петербурге на Литейном проспекте случилось массовое ДТП с участием шести автомобилей, среди которых три машины марки Mercedes. Кадры с места происшествия публикует Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».