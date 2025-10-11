Страшное ДТП в Татарстане: погибли подростки

11 октября 2025, 20:28

Три человека погибли в ДТП в Агрызском районе Татарстана

Фото: istockphoto/GummyBone

В Агрызском районе Татарстана в результате тяжёлой аварии погибли водитель и два подростка — 13 и 17 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции МВД по республике.