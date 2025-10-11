Страшное ДТП в Татарстане: погибли подростки
В Агрызском районе Татарстана в результате тяжёлой аварии погибли водитель и два подростка — 13 и 17 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции МВД по республике.
По данным ведомства, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Валдай». В результате погиб водитель легковушки и двое его несовершеннолетних пассажиров.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
