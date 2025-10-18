При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
Три человека погибли в результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, передает ТАСС.
По его словам, все люди из-под завалов извлечены. Назаров отметил, что еще девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, добавил премьер-министр Башкирии.
Напомним, ЧП в цехе на предприятии «Авангард» случилось вечером в пятницу, 17 октября. Предварительно, эпицентр взрыва располагался на технологической установке. Она производила нитроцеллюлозу — вещество, которое применяют для изготовления лаков и пластмасс.
