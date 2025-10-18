Один человек пострадал при атаке беспилотников в Белгородской области

18 октября 2025, 22:13

Гладков сообщил о раненом мужчине и повреждениях техники после ударов БПЛА

Вячеслав Гладков (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

В Белгородской области в селе Глотово Грайворонского округа мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.