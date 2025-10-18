Один человек пострадал при атаке беспилотников в Белгородской области
В Белгородской области в селе Глотово Грайворонского округа мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу — у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Позже его перевезли в больницу №2 Белгорода.
В результате атаки в селе повреждена надворная постройка. Также в городе Грайворон выбиты окна в частном доме, повреждены забор и газовая труба.Кроме того, беспилотники атаковали грузовые автомобили и спецтехнику в селах Косилово, Ракитное и Салтыково. В некоторых местах машины загорелись, но возгорания были ликвидированы пожарными службами.
Читайте также: