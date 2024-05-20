Опубликованы кадры задержания мэра Енакиево в ДНР по подозрению во взятке

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УФСБ России по ДНР публикует кадры задержания мэра города Енакиево Романа Храменкова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По данным ведомства, Храменков через посредника вымогал деньги у местного бизнесмена и директора одной из организаций за помощь в оформлении аренды помещений в регионе.
Возбуждено уголовное дело.
О задержании Храменкова стало известно в понедельник. По версии следствия, он получил взятки в размере 13 миллионов рублей.
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Возбуждено уголовное дело.
О задержании Храменкова стало известно в понедельник. По версии следствия, он получил взятки в размере 13 миллионов рублей.
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Алёна Самарева