Житель Амурской области выпил со знакомым и остался без квартиры

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Житель Амурской области остался без квартиры после того, как выпил со знакомым, пишет AMUR.LIFE.
Пострадавший осознал, что с ним произошло только после того, как вышел из реабилитационного центра.
По данным издания, аферист знал о пристрастии товарища к алкоголю и воспользовался его состоянием, заключив с ним доверенность на право распоряжения квартирой. После этого он продал жилье за 4 миллиона рублей.
Выйдя из центра реабилитации и не обнаружив в доме своих вещей, пострадавший обратился в полицию.
Злоумышленника приговорили к 4,5 года заключения. Вину он не признал и подал апелляцию. Суд не изменил свое решение — приговор вступил в силу.
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По данным издания, аферист знал о пристрастии товарища к алкоголю и воспользовался его состоянием, заключив с ним доверенность на право распоряжения квартирой. После этого он продал жилье за 4 миллиона рублей.
Выйдя из центра реабилитации и не обнаружив в доме своих вещей, пострадавший обратился в полицию.
Злоумышленника приговорили к 4,5 года заключения. Вину он не признал и подал апелляцию. Суд не изменил свое решение — приговор вступил в силу.
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Алёна Самарева