В Крыму предотвратили теракт против российского военного
ФСБ: в Крыму задержана агент СБУ, готовившая взрыв машины офицера Минобороны
ФСБ предотвратила убийство российского военнослужащего в Крыму перед Днем Победы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Силовики задержали гражданку России и Украины 2000 года рождения, которая была завербована украинскими спецслужбами. По данным следствия, женщина намеревалась взорвать автомобиль российского офицера в преддверии Дня Победы.
Преступнице якобы передали взрывное устройство западного производства, которое она должна была использовать для атаки на российского военнослужащего. Против задержанной возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.
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