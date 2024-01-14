Mash Gor: мужчину зарезали в Чечне на глазах ребенка

Фото: iStock/zoka74
В Чечне во дворе собственного дома был жестоко зарезан мужчина на глазах у собственного сына. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Отмечается, что предварительной причиной убийства могла стать кровная месть. По информации источника, неизвестный зашел во двор, где начал разговаривать с жертвой, после чего совершил нападение холодным оружием и уехал. Момент трагедии был лично снят преступником на камеру.
Уточняется, что погибший Абдурахим Гакаев получил более десяти ударов ножом. На данный момент убийцу задержать не удалось.
Ранее сообщалось, что убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани. Преступник пытался зарезать полицейского, и сотрудники открыли по нему огонь.
Читайте также:
Двухлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в детсаду в Казани
SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани
На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС
Уточняется, что погибший Абдурахим Гакаев получил более десяти ударов ножом. На данный момент убийцу задержать не удалось.
Читайте также:
Двухлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в детсаду в Казани
SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани
На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС
Екатерина Коршунова