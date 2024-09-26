Опубликовано фото сбежавшего из подмосковного парка «Патриот» срочника с автоматом

Фото: iStock/Олег Копьёв
По сети распространилась фотография срочника, сбежавшего с автоматом из подмосковного парка «Патриот». Его публикует Telegram-канал «Подмосква».
Напомним, что все полицейские участки Московской области получили ориентировку на 19-летнего срочника Даниила Фоменко, служащего по призыву в Преображенском полку. Находясь в многофункциональном огневом центре в «Патриоте» он неожиданно пропал. Предполагается, что он сбежал, прихватив с собой автомат и боекомплект к нему.
Молодой человек является уроженцем Рязани.
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